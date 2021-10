El grupo mayoritario se resquebraja: los enfrentamientos brotan en todos los rincones de la casa

Los enfrentamientos salen de todas partes y el grupo mayoritario empieza a romperse

Isabel Rábago y Lucía Pariente: duelo de reproches y discusión en directo

Emmy Russ dice unas palabras que no gustan nada y los 'Gemeliers' se enfrentan a ella

Los cimientos de la casa empiezan a temblar, el grupo mayoritario que, hasta ahora, vivía en paz empieza a quebrarse y se han dado los primeros enfrentamientos entre algunos de ellos.

El grupo mayoritario empieza a hacer aguas: los enfrentamientos entre varios concursantes

Los concursantes se han enfrentado en el directo de 'La casa de los secretos: Cuenta atrás' a imágenes que no les han gustado nada y que ha dado las primeras rencillas. Isabel Rábago y Lucía Pariente han tenido algún que otro choque en la convivencia, algo con lo que la madre de Alba Carrillo se ha desahogado con alguno de sus compañeros, palabras que no han gustado nada a la periodista: "A mi lado quiero a gente que me diga las cosas, pero que me las diga a la cara. Que diga las barbaridades que yo he escuchado en este video, ¿tú realmente pensabas eso de mí y no has sido capaz de decírmelo?".

Lucía Pariente e Isabel Rábago: duelo de reproches

Lucía Pariente ha reaccionado a los reproches de su compañera y a la "decepción" al que ha sentido al ver los vídeos: "Estoy cansada de ir a preguntarte algo y que siempre me contestes igual, no tratas a nadie así en la casa". Lucía cree que ella le responde "con falta de educación" y le explica el por qué de sus palabras, pero Isabel no entiende que no le haya dicho a ella que se ha sentido así. El enfrentamiento ha ido creciendo y ambas han seguido en sus trece, no han llegado a ningún entendimiento.

Emmy Russ, cara a cara, con los 'Gemeliers'

Esta discusión no ha sido la única, Emmy Russ aparece en las imágenes diciendo que "toda la gente más asquerosa del mundo se reúne en la casa". Pese a que la alemana ha asegurada que habla de todos los programas en los que ha estado, es cierto que hay gente en la casa que no le gusta, lo que ha hecho saltar a Dani, de 'Gemeliers' y a su hermano: "Es una mentirosa y una falsa, si lo sé no te sirvo ni un plato de comida".

Adara entra en la discusión y le lanza una pregunta a la alemana