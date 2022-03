¡Adri y Marta ya dan rienda suelta a su amor!: se besan apasionadamente y hablan sinceramente de sus sentimientos

Adrián daba el paso de besar a Marta de manera inesperada en la cocina tras escuchar que Rafa y Carmen hablaban de que ambos estaban forzando una carpeta dentro de la casa y tras esto, no lo han dudado, ahora dan rienda suelta a su amor. Los concursantes no se cortan ya al darse besos y abrazos y se sinceran el uno con el otro. "El problema es que se genere sentimiento, de amor. Eso me caga", le dice él, algo que ella confirma. "Ya no tengo el control de nada, se me ha ido de las manos", afirma ella en la soledad de 'El cubo', pero lejos de frenarse, ellos no quieren despegarse y se dejan llevar.