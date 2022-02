Anabel Pantoja llora al escuchar hablar a su prima Isa: "Me da mucha envidia"

"Dentro de tres años me gustaría ser madre otra vez, es una cosa que creo, me gustaría y me encantaría. Ya tengo una familia con Asraf pero me gustaría tener otro niño. Quiero acabar mis estudios sí o sí, y después ver que puedo hacer. Si ejerzo de lo mío será por vocación. La tele me ha dado muy buenos momentos, pero…", desvelaba Isa.