Los dos bandos de la casa protagonizan el enfrentamiento más tenso de la edición al ver sus imágenes criticándose

Desde que comenzó 'La casa de los secretos', en el reality hay dos bandos bien diferenciados . Durante todo el programa, los concursantes se han dedicado a ponerse verdes con sus compañeros. Hasta ahora no lo sabían. Sin embargo, el programa ha decidido que ya es hora de que escuchen lo que han dicho unos de los otros .

En el otra bando, Rafa y Carmen se ven como “ la pieza fuerte ”. Creen que Laila ha perdido fuerza sin su hermana, que Álvaro está “haciendo el ridículo” y que Marta y Adrián se van a liar “ por conveniencia ”. Tras ver las imágenes los dos bandos se han enfrentado protagonizando un tenso cara cara. Laila ha sido la primera en romper el hielo. “ Carmen dice que no soy nada sin mi hermana , pero ella sin Rafa tampoco es nada, no hay ningún vídeo de ella sin él”, dejaba claro la melliza de Nissy.

Álvaro sentenciaba a Rafa y Carmen, y prometía que no quería saber nada más de ellos. Por otro lado, Marta opinaba que Rafa no va de cara. “Ha opinado de todos y luego no se mete en ningún charco”, explicaba.