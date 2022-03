Alatzne protagoniza un cara a cara con Rafa en la 'sala de la verdad' y aclara si ha sentido por el algo más que amistad

Rafa y Alatzne han estrenado la 'sala de la verdad'

Carlos Sobera ha preguntado a la concursante si había sentido algo especial por Rafa

Alatzne asegura que solo hubo amistad entre ambos

Rafa y Alatzne han estrenado la sala de la verdad. Los que fueran mejores amigos en ‘La casa de los secretos’ rompieron su amistad definitivamente cuando el fontanero se acerco a Laila y Nissy. Tras ver sus imágenes juntos, la sanitaria se ha abierto en canal: “Fue el principio del concurso y lo pasé genial. Lo pasé muy bien y me reí un montón”, explica.

Carlos Sobera le ha preguntado por sus sentimientos por el concursante y ha querido saber si alguna vez ha sentido por él algo más que amistad.

“Que va, yo sentí una complicidad súper grande. Aquí necesitas un mejor amigo y me surgió de esa manera. Nunca he sentido atracción hacía él, pero sí que es verdad que me divertía un montón. Es cuando más me he reído en el concurso, cuando éramos amigos y lo disfruté mucho. Lo pasé genial pero nunca me he enamorado ni he sentido nada más que una amistad súper fuerte”, ha aclarado ella.

“Me ha dado mucha pena y no entiendo como hemos llegado a esto, pero no me arrepiento, lo pasé muy bien”, aseguraba.