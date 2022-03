La enemistad de Carmen y Laila cada vez va a más: "No quiero que toque mis cosas, lleva cinco días sin ducharse"

Pero todo cambia cuando Laila entra en escena . Sus problemas con Carmen no cesan. Es evidente que nunca va a haber un entendimiento entre ambas. No se soportan . La amistad de la melliza con Rafa parece ser un impedimento para Carmen , que no puede evitar molestarse cada vez que hay un acercamiento entre ellos.

La última bronca ha llegado por una broma. Rafa, Carmen y Laila compartían un rato en la cocina. Rafa cogía el estuche de lentillas de Carmen. Right y Left. R y L. "Mira Carmen, Rafa y Laila". Poco más hizo falta para que la cordobesa se levantara y abandonara la cocina: "Me da igual, flipado de la vida".

"No la soporto. ¿Por qué tienes que darle mi estuche de las lentillas? No tiene que tocar mis cosas, que no se lava las manos, que es una puerca que lleva cuatro o cinco días sin ducharse. ¿De qué vas, tío? Te tengo dicho que no me asocies con ella", decía desbordada por los nervios.