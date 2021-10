Dani y Jesús buscan "culpables": "Vamos a darle la vuelta a la casa, vamos a descubrir quién nos ha nominado"

Por primera vez Dani y Jesús están nominados. Junto a Cynthia y Adara, los Gemeliers han subido a la temida lista y lo cierto es que les ha pillado con el pie cambiado. Su nominación ha sido una sorpresa para algunos de los habitantes de la casa de los secretos, entre ellos para Cristina: "Yo os he dado nueve puntos, pero no quiero que os vayáis, pensaba que no ibais a salir".