Nissy protagoniza una brutal bronca con Cora que acaba en un enfrentamiento con su amiga Brenda

A Nissy no le ha sentado nada bien que su compañera de concurso se metiera en "algo que no iba con ella" y llamaba a Cora "niñata de mierda". Pero los problemas para Nissy no acababan aquí. Cuando su amiga Brenda le afeaba su actitud, la melliza volvía a explotar: "Joder, solo por soltar un taco ya me tratáis como la mala de la casa".