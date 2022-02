10.00 - 18.00 | El antiguo cuarteto nominado y dividido

13:26 H Alvaro se confiesa con Brenda

Álvaro que llevaba toda la mañana solo deambulando por la casa, abre sus sentimientos sobre Carmen con Brenda. Al concursante ya no le apetece estar con Carmen, "me siento como un juguete, pensaba que le gustaba estar conmigo". Además, siente que Carmen estaba con él por compromiso, al ser un grupo de cuatro, ya que según su amor platónico levantó una barrera desde que Álvaro confesó sus sentimientos. Brenda no lo entiende," qué quiere tener payasos alrededor".