Nissy ha protagonizado la primera discusión del día

Varios compañeros empiezan a cansarse de sus gritos

Brenda discute con ella en el baño y pone fin a su relación con las mellizas

El día ha comenzado intenso en 'La casa de los secretos'. La música sonaba para despertar a los concursantes y nos encontrábamos con la primera bronca del día. No había ni salido de la cama y Nissy ya protagonizaba los primeros gritos. Al parecer, esta vez le ha molestado el ruido que algunos de sus compañeros han hecho moviendo a Álvaro en carretilla. Ella estaba durmiendo aún y cree que no lo han tenido en cuenta.

Cora intervenía para explicarle que ya era la hora, que incluso estaba sonando la música y que es ella misma la que por las noches molesta a los demás. Pero lejos de enterderlo y relajarse, Nissy seguía en pie de guerra. La discusión ha terminado con ambas mandándose lejos.

En el transcurso de la mañana, varios concursantes comparten la misma idea: están cansados de los gritos de Nissy. Sobre todo Adri, Brenda y Cora. Pero ya se pueden ir preparando... La gemela ya ha avisado de que no va a dormir nadie en esa casa.

Brenda y Nissy, cara a cara

En el baño, Nissy continuaba gritando. Piensa que solo se es crítico con ella: "Todo para mí, la Nissy, la Nissy, la Nissy... Te estás pasando, estás trifulcando, las maneras no son las correctas, baja el tono, no te metas allí, no hagas esto... Y los demás sí, pues no. Voy a hacer lo que me dé la gana".

Brenda, que escuchaba su discurso hasta el final, le preguntaba qué le ha hecho ella para decir que toda la casa va en su contra. Nissy se lo dejaba claro. No le ha gustado nada que Brenda le haya dicho que tiene comentarios que van a provocar.

Explicaciones aparte, como una conversación era imposible, Brenda ha decidido cortar por lo sano: "Me parece una falta de respeto que yo te esté escuchando de pé a pá y yo no poder terminar una frase". Pero, una vez más, no ha podido seguir mucho más allá con la interrupción de Nissy.

"Tú puedes ser tú al cien por cien hablando lo que te sale de los coj** y a los demás no nos dejas, no tienes ni intención de escucharnos. Ya van dos conversaciones que te diga lo que te diga te importa tres coj**. Me he dado cuenta de que no se puede hablar contigo", le explicaba Brenda. Nissy, aún más alterada, le decía: "Yo estoy siendo yo, si te gusta muy bien, y si no, te apartas de mí".