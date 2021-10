Canales y Cynthia firman la paz de una vez por todas: "Si ella quiere mis disculpas, le pido perdón"

Cynthia ha explicado que le gustaría que el torero le pidiese perdón

Canales no ha dudado en pedir disculpas a su compañera

Los concursantes se han fundido en un cálido abrazo para dejar atrás sus diferencias

A pesar de que Canales y Cynthia ya hicieron las paces en la sala de la verdad, a la concursante le faltaba algo. Cynthia pidió disculpas al torero, pero se quedó con la necesidad de que él lo hiciese también. La de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' contó en El cubo que le hubiese gustado que el colaborador de 'Sálvame' también le pidiese perdón. Tras ver estas imágenes, el diestro se ha abierto en canal.

"Yo estoy un poco en la tesitura de cuando estuvimos el otro día aquí. Yo cuando entré lo que dije era que a mí me habían perdonado, que por qué no lo iba a hacer yo, que por mi parte estaba perdonada. Eso recalqué el día que estuvimos aquí los dos. Cuando me pidió perdón me acerqué a ella, le di un beso y un abrazo. A buen entendedor pocas palabras bastan", ha explicado.

"Para mí fue suficiente, si ella quiere que le pida disculpas otra vez lo vuelvo a hacer. Yo me pegué dos meses pidiendo perdón al mundo entero y tú lo sabes igual que yo porque me tocó vivirlo en directo y compartirlo con el resto del país. Si ella quiere mis disculpas yo le pido perdón. Las palabras mágicas son gracias y perdón, si yo voy pregonando eso no voy a echarme tierra encima y menos con la convivencia que tengo con ella que ahora es muy sana y muy normal", ha tratado de hacer entender Canales.

"¿Qué te parecen las palabras de Canales? ¿Te han bastado?", ha preguntado Jorge Javier a Cynthia. "Yo cuando voy a El cubo quería decir que si fuera una persona más indiferente en esta casa me diese más igual. Pero como hemos tenido conexión como compañeros, pues si que hubiese necesitado eso. Yo pedí perdón por mi parte, pero nos queda una conversación pendiente. Él ha pedido perdón por una situación en la que yo no estoy. No sé si lo siente de verdad", ha confesado ella.

"No tengo porque desconfiar de lo que dice. No tengo nada que reclamar, a mí no me salía ir a decirle nada. Eso sale o no sale. Yo estoy haciendo mi concurso y no voy a ir detrás de nadie", deja claro Cynthia.

"Si no lo sintiese no lo diría. Si lo pido es porque creo que mereces mis disculpas", ha zanjado Canales. Finalmente, los concursantes se han fundido en un cálido abrazo para dejar atrás sus diferencias.