Los concursantes han sido los segundos en enfrentarse a "la sala de la verdad" y han podido ver en imágenes la evolución de su relación en el programa. Canales ha asegurado que "no está pasando nada" que no hubiese pensado antes de entrar a la casa: "Lo que quería era que pasen los días y ver con quién estoy conviviendo. Sé con quién quiero compartir y con quién no. La sorpresa ha sido encontrarme con una persona que me cae genial". Cynthia apunta que cuando creas una convivencia "se podría haber creado una convivencia sin más", pero no: "Para mí es un apoyo en la casa. Pasa a ser un poquito de amistad".