La periodista le pregunta por su Paquirri, su tío, del que tiene recuerdos "todos buenos" y le cuenta el último que tiene con él: "Organizó una comida. Él tenía una moto de campo y me fui con él montado hasta el pantano". Canales le explica a su compañera cómo era su tío: "Le recuerdo muy cariñoso, protector y, pero muy duro. Si me tenía que dar un tortazo me lo daba y siempre que nos sentaba nos decía: 'Esto es una familia, todo es de todos y lo disfrutamos todos".