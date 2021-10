Lucía Pariente también ha tenido tiempo para bromear sobre las palabras de su nieto: "Que me echéis una mano porque me quiere ver en Navidad, está harto de mi. Quiere que llegue a la final". Aunque, fuera de bromas, asegura que le "ha dicho muchas cosas muy bonitas" y por ello tiene "que darle las gracias a su madre, a su padre y a él".

"Es algo especial, se lo agradezco a su madre como no he agradecido nunca nada", explica la concursante y es que para ella "es lo más" como bien ha explicado con una anécdota del día de su nacimiento: "Le dije a mi hija que no le iba a querer como a ella y a las cuatro horas volví y le dije 'Te he mentido".