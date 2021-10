Canales Rivera, tras el encuentro en "la sala de la verdad", se abre con Lucía Pariente y Julen, a los que les desvela que ella "le ha pedido perdón en directo" y, tras la pregunta de Lucía sobre qué va a hacer con todo lo que se ha gastado en abogados, él responde: "Pagarlo entre los dos. Yo ya lo tengo pagado, ya no voy a perder nada". Algo que también hablan delante de Cynthia, algo con lo que no se le ve muy preocupada: "No pasa nada".