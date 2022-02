Carmen cuenta que Rafa intentó algo con ella mientras él duerme y no la escucha

Carmen: "Rafa no me pone. Se está esfumando hasta la complicidad que teníamos"

Carmen, sobre Rafa: "Cada vez estamos más dispersos"

Después de que Rafa se sincerase y confesase cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia Carmen, la concursante aseguraba que por su parte no había nada más que una bonita amistad.

Pero poco después, las palabras de Carmen parecían destapar unos sentimientos contrarios a los que estaba intentando hacer ver. "Me han preguntado cuál es el mi mejor momento momento en la casa y he dicho que eres tú", le confesaba ella a Rafa. "A mí me han preguntado que si nos gustábamos, pero no te voy a decir la respuesta", le respondía él.

Carmen: "Rafa no me pone. Se está esfumando hasta la complicidad que teníamos"

Cuando parecía que estaban más cerca que nunca y después de un nuevo encontronazo entre ellos debido a la amistad que Rafa tiene con Laila, la concursante se refugiaba en la habitación junto a algunos de sus nuevos amigos y hablaba sin tapujos de Rafa: "No me pone. Yo he sentido que tenía mucha complicidad con él, pero eso se está esfumando", comenzaba.

Carmen, sobre Rafa: "Cada vez estamos más dispersos"

Carmen dejaba claro que la amistad que Rafa tiene con Laila no le gusta y no está dispuesta a acercarse a su compañera: "Cada vez estamos más dispersos porque no me quiero estar en un ambiente que no me gusta y en el que estoy incómoda. He dicho en el cubo que estoy mejor con vosotros que con ellos y se ha enfadado", les ha contado provocando las risas de su compañeros.

Carmen: "Rafa es mi amigo y ya está"

La concursante asegura que no siente absolutamente ningún tipo de atracción por Rafa, aunque ha llegado a tener alguna duda por la presión que todo el mundo ha ejercido en ella: "Es mi amigo y ya está. Hasta yo misma me lié y llegué a pensar que podía ser otra cosa por todo lo que me decía la gente. Si me saliera besarle, ya lo habría hecho", ha sentenciado.

Carmen cuenta que Rafa intentó algo con ella mientras él duerme y no la escucha

Como si fuese la protagonista de una película y con todos sus compañeros escuchándola atentamente, Carmen ha asegurado que Rafa intentó algo con ella: "Él ha intentado algo conmigo. El otro día, cuando estábamos en el baño, intentaba como tirar de mí para él y vi cierto movimiento con el que creo que estaba intentando algo y yo le frené".

No te pierdas todo lo que sucede en 'La casa de los secretos 2'