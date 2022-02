Les hemos visto abrazarse, hacer manitas, tontear, tumbarse juntos en la cama… y los rumores han aflorado. ¿Qué sienten de verdad el uno por el otro? Carmen ya ha dicho que no se siente atraída por su amigo , aunque si tuviera que elegir a uno de sus compañeros para tener una noche de pasión escogería a Rafa. ¿Y qué opina él?

Rafa se sinceró con Álvaro y le contó todo lo que siente por Carmen. A priori, dice que l a ve “como una amiga” y que la tiene mucho cariño, pero también reconoce que con ella hay “un rollo raro” y que con sus amigas de fuera no es así.

Aun así, hay muchos aspectos de la personalidad de Carmen que le echan para atrás. Sobre todo, que la ve “muy inmadura”. Por eso no va a dar ningún paso adelante con ella: “Cómo voy a apostar por algo por lo que yo tampoco… No es una persona que yo diga que me encanta en todo”, confesó. Además, cree que si se hubieran conocido en la calle solo serían amigos.