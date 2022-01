"Recurrí a las colas del hambre para sobrevivir"

"Soy virgen"

"Tengo una hermana que no conozco"

"Cuando me aburro en el sexo, me duermo"

"Intoxiqué a mi barrio con croquetas de cemento"

"Le fui infiel a mi pareja con más de cien personas"

"He abierto un cadáver"

"Estafé a mis amistades con marcas de lujo"

"Me enganché a comer estropajos"

"Fui catequista y casi tomo los hábitos"

"Me sedujo una amistad de mi madre"

"Mi madre ha querido al dinero más que a mí"

"Tuve un lío con un actor/actriz veinte años mayor que yo"

"Fui una persona obesa que no salía de casa"

"Mi jefe/a rompió su matrimonio por mí"

"Engañé a mis padres para vivir un amor"