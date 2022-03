Rafa confiesa tener sentimientos hacia Carmen tras ser esta expulsada disciplinariamente









telecinco.es

En mi escrito del pasado viernes decía lo siguiente:

“Rafa perdió la perspectiva anoche y Carmen solo se centró en su repetido enfrentamiento con Laila. Ni uno supo aprovechar lo que había mostrado el vídeo a su favor, ni la otra supo guardar silencio y dejar que Laila evidenciase su continua actitud provocadora. Es demasiado evidente que Laila intenta provocar a Carmen en la confianza de que antes o después logrará sacarla de sus casillas tanto como para hacer algo irreparable. Casi cada día temo un “indhirazo” y la que vaciaría en este caso el vaso con los hielos sería Carmen. Esta estrategia tan burda debería ser castigada por la audiencia, pero Laila es más espabilada que Carmen, tiene mucho más veneno y sabe quién de las dos saldrá peor parada de sus poco sofisticadas provocaciones”.

Pido disculpas por la autocita, pero me parece importante para evidenciar que lo sucedido ayer estaba anunciado con anterioridad. Era real el peligro de que Carmen no soportase la presión a la que estaba sometida por las provocaciones de Laila. Y así expresé mi temor a que todo terminase para la cordobesa de Extremadura con un “indhirazo”, es decir, siendo expulsada por vaciar sobre Laila un vaso de agua con hielo. Pues bien, no fue de un vaso el agua, sino de un manguerazo. Por lo demás, adelanté dos días antes lo que pasaría, sin merecer por eso el título de adivino. Ni tengo bola de cristal, ni capacidades precognitivas. No me atribuyan el mérito. Estaba cantado que iba a suceder, y no es tan extraño.

Tengamos en cuenta que Carmen tuvo que soportar desde el principio las insidias de más de una persona en esa casa. Acusaciones de haber empujado a Elena saliendo del baño o de agredir a Nissy para colarse para ir a la playa (lo del fumeteo). Ninguna de ambas cosas era cierta, pero toda la casa estuvo hablando de ello. El enfrentamiento que más perduró en el tiempo fue con Laila. Desde el principio hubo una enemistad declarada entre las dos, mucho más que con Nissy. Pero el tono fue subiendo desde hace tres semanas, justo cuando Laila no tuvo reparo en avisar en público que iba a provocarla sin parar para ver si la terminaban expulsando. Por eso le quito méritos a mi premonición del viernes. Lo había advertido la propia Laila.

Con esto no estoy disculpando a Carmen ni mucho menos. Lo de la manguera de agua fue una actitud infantil, acompañada por su pregunta en el cubo: “¿No la puedo echar agua?”. A Carmen le pareció divertido, y lo entiendo, pero también debo hacerme cargo de que es algo fuera de lo permisible. Carmen debía ser expulsada por el acto de ayer a mediodía, también por su actitud reiterada. Hay acciones sobre un terreno de juego por las que el futbolista no merece la tarjeta roja, pero sí por acumulación de tarjetas. Primero va la amarilla y a la segunda tarjeta se va a la calle. Además, las sucesivas advertencias del árbitro también pueden merecer una de esas tarjetas amarillas. Estoy seguro de que Carmen fue advertida en el cubo en más de una ocasión, y lo de ayer fue la gota que desbordó el vaso. Versión caño gordo, en este caso.

Carmen es la única responsable de su expulsión disciplinaria, pero sin Laila en la casa esta no se hubiera producido. No es una cuestión de culpabilidad, sino de causalidad. Y la única explicación que encuentro a que Laila no fuera también sancionada, si no con la misma gravedad al menos con una nominación directa (como la que tuvo su hermana), es que sea suyo el porcentaje mayor de votos para la expulsión del jueves. Una expulsión que habría tenido lugar ayer domingo de no salir Carmen. En tal caso, Carmen habría caído por no poder aguantar un día más. Si es cierto que Laila iba a ser expulsada ayer, hubiera bastado con un corte del suministro de agua en Guadalix para que Carmen siguiera ahora en la casa. Aunque a saber lo que se hubiera podido ocurrir en lugar del manguerazo.

La salida de Carmen supone para Rafa una tranquilidad que no le hubiera llegado tan pronto en su compañía. Infinidad de veces me he preguntado por qué aguantaba tanto sin llegar a atreverme con la explicación más sencilla. Ahora lo puedo decir, porque el propio Rafa lo ha reconocido. Aguantó carros y carretas con Carmen por amor. No es que estuviera tan ciego como para no ver la realidad. Lo veía y sufría en silencio. Y nunca se negó a dar su explicación. Lo que le aportaba Carmen era más importante para él que esa otra parte claramente tóxica. Era de locura la cantidad de veces en el día que Carmen era capaz de decirle que no quería saber nada de él hasta el final del concurso para luego volver a tener una actitud casi de enamorados al poco rato.

Lo que era evidente viendo como se relacionaban cuando estaban bien, no había sido nunca verbalizado con la claridad de ayer. En plató, Carmen no cerraba la posibilidad a que puedan tener algo fuera y sobre sus sentimientos reconoció no tener nada claro. Por su parte, Rafa fue más contundente y, por fin, reconoció abiertamente haberse enamorado. Lo hizo por la tarde hablando con Álvaro, con quien ha vuelto a tener buena relación tras una conversación este fin de semana. Y también esta madrugada, casi al alba, con Carlos y, de nuevo, Álvaro. “Entré diciendo que no me iba a liar con nadie, y que no me iba a enamorar. Y fíjate al final”, decía Rafa.

Es importante verbalizar las cosas, aunque en este caso no hacía mucha falta. Bastaba con ver a Rafa muy afectado tras conocer la expulsión de Carmen, escuchándole recordar el beso que se dieron el sábado por la prueba del videoclip o que hiciera esa parada para mirar su cama y la de ella justo antes de irse a acostar de madrugada. No paró de recordar a Carmen y ya la echaba de menos al poco rato de irse. Evite el lector hacer el caso de cenizos malintencionados que le contarán otra película. Aquellos que critican a Rafa porque riera junto a sus compañeros, como si eso fuera una demostración palmaria de que no le importara lo sucedido. Él mismo habló en la casa de las propiedades de la risa. Aquellos que pretenden medir en lágrimas el sufrimiento ajeno son profundamente mezquinos.

Ignoro si Rafa va a estar mejor sin Carmen o todo lo contrario. Más tranquilo estará, pero el Rafa que conocemos era aquel que era feliz bromeando con su amiga y necesitaba de ella durante la mayor parte del día. Sin especiales habilidades sociales, ha necesitado tener un estrechísimo círculo con el que estar a gusto, evitando intimar con el resto. Por eso algunos compañeros de encierro no le han llegado a conocer un poco hasta hace un par de semanas. Sin Carmen supongo que pasará más tiempo con Álvaro o Laila. Incluso ayer le vi más a gusto que nunca con Carlos. El peligro es que su presencia en la casa se vaya difuminando.

Muchas veces he opinado en contra de Álvaro, pero debo decir que ayer se portó con Rafa como un amigo. Todo lo contrario que Laila, quien no paró de colgarse medallas, presumiendo de que había aguantado como una jabata las provocaciones de Carmen. Qué buena ocasión perdió de guardar silencio. Laila seguirá intentando provocar celos en Carmen, a distancia en este caso. Se hace necesaria una buena megafonía desde el exterior diciendo a Rafa que se aleje todo lo posible de Laila. Aunque me temo que haría poco caso. También se hace necesario un encuentro en la sala de la verdad este jueves entre Laila y Rafa para que este se entere de las cosas que ella ha dicho de Carmen, amenaza de sus provocaciones incluida. Volviendo a Álvaro, tras la expulsión de Alatzne preguntó si podía utilizar su armario. No ha tenido armario propio hasta ahora, lo cual demuestra lo mucho que le aprecian quienes tanto le hacen la pelota.

Increíble el momento en que la mitad de los colaboradores en plató se pusieron anoche exquisitos criticando que Carmen se riera cuando Toñi Moreno comunicó a los concursantes que no han superado la prueba semanal. Necesitaban un 60 % de votos positivos de la audiencia en un principio, pero al cometer 10 fallos durante la semana el porcentaje subió hasta el 70 y obtuvieron tan solo un 66. Marta y algún otro concursante dejaban claro que no todos los fallos habían sido de Carmen, como se encargó de decir Laila. De hecho, el primer día ya vi a Alatzne escribiendo su clase en el cuarto de baño, cuando solo podían hacerlo sentados en los pupitres. Que Carmen se alegre de que no superasen la prueba indica que está de acuerdo con todos aquellos que lo decidieron votando en contra. Yo también me alegré. Es ridículo censurar a Carmen también por esto.

La salida de Carmen varió la gala de anoche por completo. Por primera vez en esta edición vimos una entrevista larga a un concursante. Carmen sale por la puerta de atrás, pero con honores que no ha tenido nadie hasta ahora. No es que le vaya a compensar una cosa por otra, pero satisfecha debe estar de haber protagonizado casi una gala entera. Igual que ella y Rafa han sido los protagonistas de la edición, al menos en sus dos primeros meses.

Veremos lo que sucede ahora. Antes de lo de ayer tuvimos un fin de semana de besos obligados por el guion del videoclip de la prueba. Se besaron primero Cora y Laila, luego Marta y Adrián, para cerrar Carmen y Rafa. Fueron besos muy distintos. Cora se puso nerviosa y se tiró un pedo mientras besaba a Laila. Rafa también se puso nervioso, pero en su caso reaccionó tocándole el culo a Carmen. Y junto al beso con pedo y el beso metiendo mano estuvo el beso sin ganas. Se lo tuvo que decir Adrián a Marta, dejándola en evidencia: “La próxima vez que parezca que tienes ganas, por lo menos”.

No voy a cuestionar si Marta y Adrián están teniendo una relación sincera. En la encuesta abierta ahora mismo en esta página la mitad de los participantes opinan que es pura estrategia, y otro 40 % creen que han acelerado todo al ver que se estaba hablando de ellos y la posibilidad de que tuvieran algo. Es decir, menos de un 10 % opinan que se atraen de verdad y quieren estar juntos. Yo solo sé que Adrián dijo claramente que ahí dentro podrían tener algo, pero fuera ni en broma. También dijo que se liaría con todas las chicas de la casa, la primera que le entrase. Estas cosas las dijo él, no yo. Adrián tiene un concepto un tanto extraño de las relaciones amorosas. Dice que el orden natural de las cosas es este: conoces a alguien, te acuestas, y luego, y si procede, desarrollas sentimientos. Sin embargo, para él este programa presenta una anomalía incomprensible según la cual el orden se trastoca y pasa a ser este: conoces a alguien, desarrollas sentimientos, hay atracción y luego viene al besuqueo. Pero ¿en qué planeta vive este hombre?

Moleskine del gato

Anulada la expulsión de ayer lo que hubo fue doble salvación: primero Carlos y luego Álvaro. Los porcentajes ciegos oficiales estaban así antes de salvarse estos dos nominados: 60,0 %, 19,3 %, 14,2 %, 3,4 % y 3,1 %.

Me decepcionaron anoche los colaboradores del programa viendo que a ninguno se le ocurrió llevar puesto un chubasquero. La presencia de Carmen hubiera justificado el chiste.

Belén Esteban marca la diferencia entre las visitas que están teniendo desde hace semanas. No todos los VIP son iguales, y la Esteban ha pedido dormir junto a los concursantes y no en la ‘white room’, como hicieron el resto. Incluso diría que Lomana se iba a su casa por la noche para no volver hasta media mañana.

Rafa no ha perdido su afilado sentido del humor. Colchero lleva dos semanas echando de menos que en las galas pongan su línea de la vida, lo cual merecía este comentario de Rafa anoche: “Que la suban a YouTube y lo vea quien quiera”. Ese es Rafa en estado puro.

Ah, y el jueves entra un nuevo concursante de pleno derecho. Dudo mucho que esto vaya a terminar en menos de tres semanas.

Encuesta









El Gato Encerrado