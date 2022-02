Unos gritos del exterior causan estragos en la casa: Carmen y Rafa lo celebran mientras que Alatzne se derrumba

Los concursantes estaban en el jardín de la casa realizando la prueba semanal. En una mañana soleada y acompañados por Nagore Robles, nobles y vasallos convivían en paz (al menos en este momento) haciendo sus tareas. Sin embargo, unos gritos del exterior rompieron con ese clima, ya que a algunos les motivó a más no poder mientras que a otros les dejaron hechos un mar de dudas.

Para Alatzne, no obstante, fue una desmotivación total. Intentó hablarlo con Rafa preguntándole directamente si considera que ella es una traidora. Él no quiso tener esa conversación. Además, el fontanero confesó a Carmen que se alegraba de esos gritos porque él ya había venido advirtiendo sobre Alatzne.

