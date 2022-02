La entrada de la reina Nagore I de Basauri a ‘Secret story’ ha revolucionado la casa y ha sacado a la luz un montón de salseos ocultos de los que no teníamos ni idea. Este jueves, la invitada estuvo haciéndoles preguntas comprometidas a los concursantes y nos enteramos de información de lo más jugosa.

Mucho se ha especulado sobre el triángulo amoroso entre Adrián, Marta y Virginia. Parece que las dos chicas están interesadas en el profesor e incluso se ha hablado de una posible carpeta entre él y Colchero. Lo que no nos esperábamos fue la respuesta que Adrián dio cuando Nagore le preguntó directamente quién era la persona que más le ponía de la casa. “Si me las cruzase de fiesta, me liaría con Alatzne o con Carmen”, confesó ante la sorpresa total de todos los presentes.