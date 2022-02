Carmen se sincera con Nagore sobre su relación con Rafa: "Si siento algo, me lanzaría"

Nagore ha aprovechado que Carmen le estaba dando un masaje como plebeya para indagar en su relación con Rafa

La cordobesa asegura que no termina de tener atracción sexual por él

Eso sí, se siente muy a gusto y si sintiera algo por él se lanzaría

La mayoría de los concursantes andaban sincerándose en la mesa del comedor. Entre todas las conversaciones existentes, Nagore ha aprovechado que Carmen le estaba dando un masaje como plebeya para indagar en la relación que la cordobesa mantiene con Rafa.

Sus susurros no eran fáciles de distinguir entre todo el jaleo. Eso sí, a Carmen se le entendía perfectamente: "No lo sé, somos amigos. No termino de tener atracción sexual por él".

Entre risas, ambas continuaban sus cuchicheos. Nagore seguía buscando respuestas y Carmen, en plena confianza con ella, continuaba explicando cómo se siente: "Al estar con él estoy muy a gusto, pero no hay del todo atracción. Yo me he llegado a enamorar y sé lo que es sentir una atracción súper fuerte y por él no la termino de tener".

Dejando a un lado la atracción física, nuestra reina de la semana ha tratado de indagar en el aspecto emocional: "Me encanta el feeling que tenemos, pero me falta algo para dar algún paso. Vamos a ser amigos de toda la vida y ya, tiempo al tiempo, ya se verá".

"Yo sé que él una vez dijo que estaba la puerta abierta conmigo, pero yo creo que desde el descarte, porque tenemos más afinidad y por eso nos nombramos", continuaba Carmen.

"Sí me parece atractivo, pero no hay nada más allá. Por ahora no, no sé qué va a suceder. Yo creo que aquí no va a suceder nada. Si siento algo, me lanzaría. A veces me da la mano para dormir, es una situación rara". Entonces Nagore intervenía para sacar algo en claro: "Tenéis necesidad de tocaros todo el rato como dos chimpancés".