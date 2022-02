Para la prueba semanal, los concursantes han viajado a la Edad Media y se han convertido en nobles y vasallos. Sin embargo, no todos estaban por la labor de cumplir su papel. "Durante la semana no he visto mucho esfuerzo. Vuestras relaciones personales os han impedido entrar en el juego y decir: ‘me toca ser vasallo, me toca servir", les ha comentado Toñi Moreno.