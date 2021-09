Luca Onestini, tercer concursante confirmado de ‘Secret Story’

En España conocemos a Luca Onestini (Bolonia, 1993) por ser el hermano mayor de Gianmarco, ganador de ‘El tiempo del descuento’ y finalista de ‘Supervivientes 2021’ . La primera vez que le vimos en un plató fue en 2019, cuando era el defensor de su hermano en ‘GH VIP’ . Su presencia causó sensación y dejó muy impactado a Jorge Javier Vázquez, que no dudó en tontear con él. Pero ese idilio acabó con un feo encontronazo que tuvieron en pleno directo .

En los últimos días ha salido a la luz una posible relación entre Luca y la exconcursante de ‘Supervivientes’ Alexia Rivas. Pro todo parece haberse quedado en un rumor ya que su hermano, Gianmarco, dijo en ‘Solos on the beach’ que no era cierto: “Mi hermano está soltero”.