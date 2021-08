Lucía Pariente, primera concursante confirmada de 'Secret Story'

Lucía Pariente (Madrid, 1963) es la madre de la modelo y colaboradora de televisión Alba Carrillo. La hemos visto varias veces en televisión, siempre defendiendo a su hija. Saltó a la fama cuando Alba rompió su relación con el tenista Feliciano López. Ahí fue cuando Lucía decidió sentarse delante de las cámaras para hablar (y no bien precisamente) de su exyerno.

En Honduras, Lucía Pariente se convirtió en una de las grandes protagonistas de los primeros días. Tuvo unas fuertes broncas con su hija, que también participó en el programa, e incluso se planeó abandonar. Uno de los momentos más fuertes fue cuando reconoció no haber estado nunca enamorada de su marido. Estas palabras enfadaron mucho a Alba, lo que dio lugar a una tremenda pelea

Su vuelta a España se produjo tras otra bronca , esta vez con Laura Matamoros. El público acabó expulsándola y decidió abandonar antes de medirse definitivamente a Paola Caruso (se jugaban la expulsión definitiva o convertirse en la zombie de la edición). A pesar de todo, acabó volviendo a la isla, esta vez como fantasma del pasado… para convivir con Kiko Jiménez. Ni que decir tiene que la paz entre ellos no duró ni una semana. La organización optó por acabar desalojando a la militar de la Casa del Árbol en la que convivían.

En los últimos días la hemos visto cocinar con su hija en ‘La última cena’, donde no tuvieron suerte: no lograron colarse en la final del programa, a pesar de todos sus esfuerzos por lidiar con las anguilas. A pesar de sus problemas en el cocinado también vivieron un momento muy emocionante: la llamada de Carlos Carrillo, el marido de Lucía, al que no le gusta aparecer en televisión.