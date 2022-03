Cristina Porta se harta de los comentarios de Nissy y Laila: “¿Se me va a faltar el respeto siempre como colaboradora?”

La tensión entre Cristina Porta y Nissy ha quedado clara durante las últimas semanas en el plató de 'Secret Story: la noche de los secretos' y es que las algunas de las opiniones de la periodista no le han gustado nada a la exconcursante.

Cristina Porta se ha cansado de los comentarios a ella y se ha dirigido directamente a Laila: "Ibas en la línea de tu hermana y sigues sin mirarme, quería decirte algo bueno de tu concurso...". Y no ha terminado la frase porque una risa de Laila ha terminado con su paciencia: "Se me va a faltar el respeto siempre como colaboradora? Yo ya no puedo más entre una y la otra".