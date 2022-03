Nissy pide disculpas a Cristina Porta pero la paz dura poco: "Ha pedido perdón porque si no iba a demandarla"

Cristina Porta y Nissy no hicieron buenas migas al conocerse. En la llegada de la concursante de 'La casa de los secretos 2' al plató después de haber sido expulsada, Nissy y Cristina protagonizaron una batalla de 'zascas' con las que evidenciaron que posiblemente nunca llegarán a ser amigas.

No fue el único encontronazo que tuvieron. Posteriormente, volvieron a coincidir en el plató y Cristina Porta le reprochó los insultos que había leído por su parte en las redes sociales. Amenazó incluso con ponerle una demanda.

En una nueva gala de 'La casa de los secretos 2', parecía que una tregua había llegado con las disculpas que Nissy hacía públicamente . "Pedirle disculpas a mi compañera Cristina Porta de las cosas que le han podido molestar o sentir mal en las redes. Aprovecho públicamente para pedirte perdón (...) Todo lo que dije fue un cabreo. No pienso que tengas una cara de pato. Tú sabes bien que eres monísima . Tienes mucha seguridad en ti misma y solamente de eso te tengo que pedir disculpas. Luego que tengamos opiniones diferentes es otra cosa. Yo, como la elegida de Dios, sé pedir perdón", expresaba Nissy.

Cristina, por su parte, aceptaba el perdón. "Siempre he dicho que como enemiga soy muy buena", argumentaba.

Pero la paz duró muy poco. Cuando Nissy estaba teniendo una discusión con Carmen, Cristina Porta aprovechó para lanzarle un 'zasca': "Me alegro mucho del miedo que da la palabra 'abogada'. Me gusta que puedas leer en un móvil todo lo que se ha dicho. ¡Ha perdido perdón porque si no iba a demandarla!", criticó.