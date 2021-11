"El rey le manda reír y a ella no le queda más remedio", así ha definido Lucía Pariente la actitud de Cynthia y esta le ha querido dejar claro que sus manipulaciones con ella no le han funcionado, entre otras cosas: "Si no te bailan el agua vas a degüello con las personas que no te siguen el rollo. Te recuerdo que todos los actos que he hecho y cuando me he separado de ti y de personas no he vuelto a tener relación".