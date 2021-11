Kike Calleja y Lucía Pariente discuten detrás de las cámaras y llevan la tensión al plató: "He temblado"

'La noche de los secretos' en el espacio para abonados de Mitele PLUS ha empezado fuerte, tras el shock de Jordi González con el chiste de Steisy , el presentador ha podido conocer de boca de Alonso Caparrós que Kike Calleja y Lucía Pariente han tenido un momento de tensión fuera de cámaras.

"El tremendo enfrentamiento que han tenido , con motivo de Isabel Rábago , Kike Calleja con una de las protagonistas que va a estar aquí esta noche. Lo de la reunión ha sido bestial", ha explicado Alonso Caparrós al comenzar el programa y tras esto, ha sido el presentador el que ha nombrado a la persona, "Lucía Pariente". El colaborador ha explicado que "estaba en medio" y que "he temblado".

Jordi no ha tardado en hacer entrar a Lucía Pariente en plató y tampoco en preguntarle por la bronca con Kike Calleja detrás de cámaras, algo que ella ha explicado: "Ha habido un pequeño intercambio de pareceres". Y es que el reportero de Sálvame, que es amigo de Isabel Rábago, ha defendido a su amiga, con la que Lucía Pariente ha dejado claro que no va a volver a tener una buena relación: "Antes hubiera ido con ella a muchos sitios, ahora no voy ni a coger dinero".