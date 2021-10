Cynthia Martínez, Luca Onestini, Cristina Porta y Fiama Rodríguez, nuevos nominados de 'La casa de los secretos'

Cynthia Martínez ha cogido la llamada misteriosa que ha sonado en el teléfono del jardín, que hoy no comunicaba una buena noticia. La concursante está nominada de manera directa, por ello sus compañeros no han podido nominarla.

Los miembros de la casa de Guadalix se han enfrentado a un juego para conseguir la ansiada inmunidad . Mientras jugaban al corro de la patata, Adara con los ojos vendados iba lazando huevos , y Julen ha sido el afortunado de no recibir ninguno, por lo que se ha convertido en inmune de la semana y sus compañeros no han podido darle ningún punto.

Luis Rollán: Con un punto nomina a Fiama, tras mucho pensárselo y no poder nominar a Adara por recién llegada. Dos puntos para Luca Onestini porque no me gusta lo de esta semana. Y tres puntos para Cristina Porta porque lo de los pactos no lo lleva bien y cuando salen los vídeos los sigue negando a la cara.