Jorge Javier Vázquez ha comunicado lo que el público ha decidido. Sandra, tras la sorpresa, ha querido decirle lo que piensa a Miguel : "Creo que te has equivocado, tu salida puede beneficiarle a Cristina, me sabe mal que te toque salir". Pese a que Sandra ha afirmado que no le ha gustado su comportamiento en la casa y que se lo ha hecho pasar mal, ha querido desearle que "todo le vaya muy bien".

Miguel Frigenti, en la soledad de la sala de expulsión, le ha admitido a Jorge Javier que estaba emocionado: "Salgo de aquí más seguro de mi mismo, he sido muy feliz, no he hecho nada con mala intención. Se que mis formas me juegan malas pasadas. Tenía la necesidad de que la gente me conociera y espero que hayan disfrutado con mi concurso". El periodista, entre lágrimas, piensa que no era su momento de salir.