Su padre es alemán y su madre de Marruecos . "Soy musulmana pero no soy practicante, soy una musulmana moderna. La familia de mi madre es muy abierta. Todas mis tías están casadas con extranjeros y mis abuelos eran muy europeos también. Me gusta bromear , jugar, reír, bailar, ser el centro de atención, soy guapa, soy alta, tengo una mezcla muy rara, tengo carácter, personalidad, soy echada para adelante ", se describe Laila.

"Siempre he sido una mujer muy luchadora, lucho por mi hijo que es el amor de mi vida, dios me ha dado un hijo porque en el amor me ha ido regulín, siempre intentan cambiarme, pero luego ven que no se puede", cuenta la concursante. Laila asegura que las críticas no le molestan porque es una mujer muy segura de si misma.