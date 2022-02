Adrián quiere besarse en la boca con Carmen por si sale expulsado

Después de que Carmen le asegurase a Alatzne que no le atrae ni lo más mínimo Rafa y que le parecen muchos más atractivos Adrián y Colchero, la concursante se lo ha contado a los dos protagonistas.

Adrián está encantado con la historia que les ha contado Alatzne y le pide a Carlos, que este jueves hace de director en la obra de teatro, que mueva hilos para que se pueda dar un buen beso en la boca con su compañera.

"Carmen se quiere pegar el filete con David o conmigo... Que se lo pegue conmigo que yo me puede ir... y luego si quiere con David en lo que resta de obra y si no con los dos", suelta el concursante mientras le hace caricias a Marta.

Rafa se sincera con Álvaro y confiesa lo que siente de verdad por Carmen: "Con mis amigas no soy así"

Rafa se sinceró con Álvaro y le contó todo lo que siente por Carmen. A priori, dice que la ve “como una amiga” y que la tiene mucho cariño, pero también reconoce que con ella hay “un rollo raro” y que con sus amigas de fuera no es así.

Aun así, hay muchos aspectos de la personalidad de Carmen que le echan para atrás. Sobre todo, que la ve “muy inmadura”. Por eso no va a dar ningún paso adelante con ella: “Cómo voy a apostar por algo por lo que yo tampoco… No es una persona que yo diga que me encanta en todo”, confesó. Además, cree que si se hubieran conocido en la calle solo serían amigos.

“A mí me mola que sigamos así. No te digo que dentro de dos días no ocurra algo, pero a día de hoy la veo como una amiga”, sentenció el fontanero.

No te pierdas todo lo que sucede en 'La casa de los secretos 2'