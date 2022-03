El fontanero ha comenzado siguiéndole el juego a Sobera , pero tenía claro que todo se trataba de una broma. Carmen se ha dejado la piel para defender a su amigo y su alegato ha emocionado a Rafa. "Has sido la persona más nominada de la casa, te has enfrentado a mil cosas y te lo has tomado siempre con humor. Con tus valores y tus principios siempre por delante y te mereces ganar sí o sí, eres el ganador de ‘Secret Story’ y la gente lo sabe. Te has enamorado, has disfrutado has vivido…", ha dicho la cordobesa.

A continuación le ha tocado el turno a Rafa de hacer su propia defensa. "Yo he sido fiel a mis principios, a mis valores y a mis ideas desde el principio. Le moleste a quien le moleste. He vivido el concurso plenamente porque lo he vivido con apoyos fuertes y sin apoyos fuertes. Aún sigo resistiendo, gracias a la gente de fuera claro que sí. He vivido la historia más bonita que se ha vivido aquí que ha sido la mía con Carmen y no he tenido miedo a las nominaciones. Eso me ha hecho ser yo", asegura.