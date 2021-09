Cuando Edmundo se ha encontrado con Lucía Pariente en 'La casa de los secretos', ella no ha tardado en preguntarle por la ruptura. Una vez más, Bigote se sinceraba: " El mejor juez es el tiempo . Todo sale en su justa medida. A mí me han dicho de todo. De todo, todos. Todo mentira, que eso es lo que más duele . Como yo soy una persona que voy a cumplir 72 años, llevo 57 años de vida artística y sé mucha tela marinera. Él más malo del planeta soy yo. Acaba de decir que han desguazado mis coches y no es verdad", contaba.

Jorge Javier Vázquez intervenía entonces. El presentador se cuestionaba si había habido alguna mujer después de María Teresa Campos . El concursante se mostró contundente: "No, pero me han inventado muchas ".

La primera reacción en el clan Campos ha sido la de Alejandra Rubio, que se encontraba en el plató de 'Secret Story'. "Cuando me han preguntado por él este tiempo he hablado bien. Pero ahora he alucinado. Ese mensaje existe, yo lo he visto y es algo que no se puede negar. Creo que la vida paralela la tiene él", decía.