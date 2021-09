Emmy Russ le da un ultimátum a Luca Onestini y él lo acepta: "Me gustaría seguir conociéndote"

Emmy Russ no ha ocultado que Luca Onestini le gusta , pero no soporta sentirse en un triángulo amoroso con Cristina Porta . La concursante habló con el italiano para ver si tenía opciones de conocerla dentro de la casa. Él le dijo que sí. Pero cuando por la noche llegan los juegos en las fiestas, a Emmy le sienta fatal que Luca acepte los retos de besarse con Cristina.

Como ya había pasado una vez, en esta ocasión la concursante no quería dejarlo pasar de nuevo. Así que le dijo a Luca que si ése iba a ser su planteamiento de conocer a alguien, ella pasaba. "Es un juego, no pensaba que fuera importante para ti", se justificó Gianmarco.

"Yo encantada de conocerte más pero me voy a proteger a mí misma y no voy a darte más importancia. Si veo que merece la pena volver a abrirme lo voy a hacer pero no sé si mañana nos ponemos a jugar y otra vez", le reprochó Emmy.