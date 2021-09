Isabel aparecía en el vídeo de presentación de Canales en ‘Secret Story’ y todo el tiempo hemos pensado que se trataba de una muestra de apoyo y que estaban juntos. Cuando comenzó el reality y el torero se enteró de que iba a convivir con Cynthia no le sorprendió. Dijo que se lo esperaba, por lo que había podido prepararse mentalmente para ese momento. Cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó que qué sentía al reencontrarse con Cynthia él respondió: “No me produce nada porque a mí me perdonaron. Por mi parte está perdonado y olvidado”. Pero lo que no sabíamos es que en ese momento Canales ya no estaba con su novia, para la que no es “plato de buen gusto” verle con la mujer con la que le engañó.