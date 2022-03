23.00 - 01.30 Sigue la gala de Secret Story en directo

23:59 H Rafa y Alatzne vuelven a la casa y siguen con su bronca

Rafa y Alatzne, separados, llegan a la casa y cuentan a sus compañeros los vídeos que le han enseñado. Rafa sigue insistiendo en la traición de lla cuando se chivó que estaban robando pan, cuando no era cierto. Ella defiende que en ningún momento fue con malicia a chivarse a sus compañeros. "Si no dices ese comentario no se hubiera liado la que se lió".

Alatzne: No te miro en toda la semana

Rafa: Yo a ti sí que no te hablo

Rafa mete por medio a Álvaro pero nadie sabe bien por qué ni por qué le mete Rafa. Además acusa a Alatz de haberle contado a todos los famosos que entraban lo mal que estaba con Rafa y lo malo que era.

"Yo no me tengo que justificar contigo de nada", acaba diciendo Alatzne. Y tras esto un silencio absoluto. Se ha quedado buena noche.