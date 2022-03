16.00 - 0:00 La calma antes de la tempestad

¡Buenas tardes Secreters!

Ayer preguntaba Rafa "Nos llevamos bien todo ya, ¿no?". Parece que no.

Después de una mañana de conflictos y pruebas empezamos una tarde de jueves de eliminación sorpresa.

Eliminación sorpresa porque aunque han hablado de que puede haber otra "palestra" no saben a ciencia cierta que si, que esta semana se van dos concursantes de la casa.

Nos conectamos sin más que no nos podemos perder más explosiones.

¡Que fluya!.