¡Buenos días! La casa vuelve a estar más dividida que nunca con Carmen y Rafa por un lado y el resto, por otro. El grupo mayoritario tiene claro que irá a por ellos en las nominaciones de esta noche porque no se fían de la parejita. Incluso Álvaro ha manifestado que le dará punto a Carmen. ¿Dónde ha quedado el amor que sentía por ella? Pero aunque ellos vayan a su bola, están la mar de a gusto e incluso les hemos visto tontear un poco haciendo manitas, picándose y estar cada día más cerca de dar un pasito más en su amistad.

Quienes también se lo plantean es Marta y Adri, pero de momento, tampoco han ido más allá. El chico ha contado que tiene miedo a lanzarse y que su compi le rechace, porque entonces no lo intentaría más. Además, el chico tiene otras cosas en las que pensar como su enfado con su gran amigo Colchero. No se hablan como antes y, a pesar de que han intentado arreglarlo, parece que la cosa no termina de cuajar.

Lo que tampoco saben en la casa es que esta noche Carlos, Cora y Alatz se juegan su expulsión, entrará una nueva invitada VIP y se inaugurará la 'Sala de la Verdad' con Alatz y Rafa como protagonistas. ¿Conseguirán, así, volver a ser amigos?

De momento, vamos a ver cómo se desarrolla el día en la casa un jueves más.