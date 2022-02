Secret Story: La Noche de los Secretos | Sigue en directo el debate de hoy

22:34 H Carmen también está salvada

Álvaro regresa a la casa y Laila, Colchero y los demás le reciben.

En plató vemos un vídeo de cómo Carmen consigue romper la barrera con Laila a raíz de que Laila le dejase ver a su hermano en las últimas nominaciones y que éste nominara a Alatzne. Después de esto Carmen intentó que Rafa y Alatzne acercaran posturas, pero el resultado no fue el esperado. Fue mucho peor.

Toñi conecta de nuevo con la sala de expulsión y le pregunta a Rafa qué tal con Alatzne. Rafa dice que Alatzne aprovechó una situación de tensión para generar una discusión de todos. Alatzne dice que eso no fue así, pero que como no la quiere escuchar, que no va a perder el tiempo.

Después de esto, Toñi le dice a Carmen que está salvada.