18:42 H Con zeta o sin zeta

Nissy, Rafa y Álvaro hablan de los últimos gritos escuchados en la casa. Los que vienen de fuera, no los de dentro. Nissy cree que igual han gritado algo positivo para ella y no se lo quieren decir para que no se venga arriba. También comentan otros gritos que se escucharon hace no mucho. "Adrián, Colchero, Marta, fuerza", según los nombrados. O "Adrián, Colchero, Marta, fuera", según Nissy.