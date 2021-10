16.00 - 0:00 Con casi la mitad de la casa nominada, continúan los ensayos

16:37 H Arrumacos y bolas de pelusa

En la cámara Plus en el cuarto azul Cristina y Luca están haciendo esa lucha libre que hacen las parejas antes de enrollarse, después de enrollarse y entre medias de enrollarse pero no se besan. Se meten en otra de las camas y se tapan con el edredón para una mini siesta/arrumaco. Os hacéis a la idea por las veintemil fotos que hemos puesto estos días.



Mientras en el tocador en la cámara 24 horas tenemos a Emmy quejándose amargamente de la bronca que le echó Lucía y que piensa que no está justificada. Que ella no es un saco de boxeo de las frustraciones ajenas.

En vez de hacer autorreflexión con su concurso en la casa piensa que Lucía está frustrada y que lo ha pagado con ella. Que Emmy no tiene nada reprochable.

Se pone a limpiar con Cynthia y comentan que usan jabón general y no tienen un limpiabaños dedicado.

Están barriendo y fregando, pasa Emmy por la cocina y ve a Adara sentada sin hacer nada. Se fija que les han abierto el set de la obra.