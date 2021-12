16.00 - 0:00 La tensa espera

¡Buenas tardes Secreters!.

Estamos en la recta final de la final y las emociones están a flor de piel.

Tenemos que apartar a una esquina nuestro corazoncito de luto por la salida de Luis Rollán de la casa, el concursante más único e ingenioso que se recuerda en estos minutados.

No hay tiempo para lamentos cuando estamos a 48 horas de la gran final.

Después de tantas semanas de neutralidad y buenrollismo, los Gemeliers están sacando unas garras afiladas que no les conocíamos antes sembrando discordia con las confidencias que le hozo Cristina a Jesús en un momento de ceguera y confianza.

¿Conseguirán mellar la relación entre Cristina y Luca?.

Después de tantas semanas de pruebas y tensiones la relación de nuestro boloñés y la periodista parece estable y fuerte pero ambos tienen un carácter muy fuerte y pasional y ya les hemos visto reaccionar a cualquier vídeo y la emociones se intensifican. En la casa. Como siempre.

Demos paso al minutado en la casa que no podemos esperar más.