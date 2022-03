16.00 - 0:00 La casa tiene mucho por limpiar

17:54 H Marta se huele la tostada

En el cuarto está Marta recordando como Nissy, Carmen y Rafa le han dicho de doce formas distintas que no pinta nada en la casa, que no transmite y que no da juego.

Adrián le rebate comentando que esta es gente con la que no ha pasado tiempo. Además son gente que ya está fuera o que está apunto de estar fuera. Y que tienen demasiada intensidad, no como Marta que es educada y respetuosa.

Carlos entra en esta charla y recuerda lo que le dijo Rafa con que no pintaba nada en esta casa y que le da igual porque Rafa le da igual. Marta dice que entre estos comentarios y verse en las galas "me siento pequeña".

Adrián dice que creerse ganador en el concurso queda feo y que Marta transmite, "antes de esto". Refiriéndose a la relación de los dos.

Marta dice que la teoría se la sabe bien, pero aplicarlo es complicado. Marta recuerda que ha salido nominada 1 sola vez y que a lo mejor la gente quería echar mucho más a la otra persona. La autorreflexión es muy importante.