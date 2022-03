¡Buenos días! Empezamos la semana con la expulsión disciplinaria de Carmen que tanto ha dado que hablar y con un Rafa desolado y, aunque solo sin su máximo apoyo, arropado por sus compañeros. Pero esta sorpresa de última hora no ha sido la única que se ha colado en la casa. Esta semana los concursantes tienen una visita muy especial: ¡Belén Estaban convivirá con ellos y les ayudará con la prueba semanal! O eso esperamos, porque para poder superarla tendrán que demostrar sus dotes con los idiomas. Y hablando de pruebas... el videoclip que hicieron de la canción de Miki Núñez, "10 minutos", parece que no gustó al público y, una semana más, no han superado la prueba y por tanto les tocará pasar hambre.

Además, hubo un récord con las nominaciones. Y es que Carlos se enteró que estaba nominada y al rato que la audiencia le había salvado. Y no fue el único, Álvaro también se ha librado de ir a la sala de expulsión. Rafa, Cora y Laila son quienes se juegan su continuidad en el programa esta semana. Un programa que está lleno de amor y que más que 'La casa de los secretos' tendría que llamarse 'La casa de los besos'. Si ya nos sorprendió Adri con ese beso a Marta y todos los que ha habido después por cada rincón de la casa, por fin pudimos ver el "filetazo" entre Carmen y Rafa. Una pena que se hayan separado tan rápido ahora que ya habían dado un pasito más. ¿Tendrán algo fuera de la casa o su amor se quedará en Guadalix?

Sin más, nos conectamos al 24 horas para ver cómo pasan los chicos el día con su nueva invitada. ¡Vamos!