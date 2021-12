00:43 H Cristina acaba con el adarismo

Llega el momento de leer el sobre. La audiencia ha decidido que deba abandonar la casa Miguel. De esta manera, el portismo ha ganado su última batalla al adarismo. Antes del momento expulsión, los ex amigos han visto un vídeo de los buenos tiempos, cuando eran best friends en la casa. Además, se han dado un abrazo y agarrado de la mano. Una vez que JJ ha leído el veredicto de la audiencia, Cristina suelta: "La que me has dado. Si lo sé, no pido que vuelvas". Al final, los ex amigos quedan en tener una conversación fuera de la casa.