El momento entre Luca y Cristina en la nominación que puede suponer un antes y un después en su relación

La decisión más controvertida ha sido la de Cristina Porta y Luca . La pareja no lograba ponerse de acuerdo. "Es injusto para ti y para mí, porque hemos salido siempre nominados", explicaba la reportera. Ella se ha quedado callada y el italiano ha cruzado la línea a la zona de nominado: " Me pongo en nominación directa yo porque soy fiel a lo que siento, seré tonto pero si puede salvar a Cristina la salvo", ha dejado claro mientras su la reportera permanecía en silencio .

Más tarde, Cristina ha agradecido el gesto a su compañero: "Debería estar contenta, pero no y también es verdad que me quedo tranquila, Luca ha estado muchas veces nominado, pero he visto en los porcentajes que hay mucha gente que le quiere, quiero pensar que no peligra". "No has entendido nada", ha respondido Luca molesto.