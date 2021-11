01:18 H Adara quiere abandonar

Dan paso a un vídeo en la casa que refleja la tensión vivida los últimos días por la distribución de las tareas. Cris, Luca y Luis acusan a Adara de boicotear las tareas, de no querer llegar a ningún acuerdo y de actuar con el único fin de provocar. Por su parte, Adara acusa a Cris y Luca de monopolizar la cocina y no dejarle hacer nada. En un momento dado, Adara no aguanta más y se encierra en el baño. Frigenti intenta animarla y que salga, pero la repescada está muy tocada: ""Me quiero ir a mi casa...Ya no aguanto más". Sandra también saca la cara por Adara. Denuncia que Cris y Luca no querían cocinar para los repescados cuando llegaron.