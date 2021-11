El ambiente en la casa es de lo más tenso. En esta 'guerra fría' Miguel acabó utilizando la intimidad de 'El Cubo' para desahogarse. El concursante arremetió como nunca antes contra Cristina: " No soporto a Cristina. No la aguanto. Me hizo una trampa diciendo que le conté información del exterior", apuntó.

"Estoy desorientado. Hay un montón de recuerdos y tengo una mezcla de sentimientos. Tampoco sé que he hecho para que se pongan así (...) Me parece super sucio. Que se supone que he sido tu amigo aquí. A cada minuto que pasa me va dando más igual. El dolor y cariño que sentía se ha convertido en 'qué pereza me da esta chica'. No entiendo cómo de la noche a la mañana se puede cambiar. No me pienso doblegar ante nadie", sentenció en su 'traje' a Cristina.